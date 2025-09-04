Revoca dell’aggiudicazione legittima con una nuova valutazione dell’interesse pubblico
Tar Campania: la Pa gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei motivi che rendono inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara
Con la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 6002/2025, i giudici si soffermano sul potere discrezionale della stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione di una gara e sull’incidenza dell’affidamento del privato avvantaggiato dal provvedimento. In particolare, nell’ esercizio del cosiddetto «ius poenitendi», l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni...