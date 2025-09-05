Mancata aggiudicazione prerogativa della stazione appaltante
Il Tar conferma che si tratta di una scelta legittima se l’offerta non soddisfa le esigenze dell’amministrazione
La prerogativa di non aggiudicare la gara deve ritenersi legittima nel momento in cui la stazione appaltante (il Rup) dimostra inadeguatezza dell’offerta rispetto alle proprie esigenze sottese all’avviato appalto. In questo senso, il Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I. sentenza n. 332/2025.
La decisione di non aggiudicare l’appalto
Il giudice friulano, nel caso di specie, viene chiamato a pronunciarsi...