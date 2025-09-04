Mercato casa, oltre 890mila acquisti dal notaio nel 2024 (+1,8%)

«Nell’intero anno 2024, il mercato immobiliare con 950.240 convenzioni notarili di compravendita registra un andamento in crescita rispetto all’anno precedente (+1,7% nel complesso; +1,8% il settore abitativo e +1,0% il comparto economico)». Lo certifica l’Istat nella nota pubblicata il 3 settembre con i dati sulle compravendite e sui mutui di fonte notarile relative al mercato immobiliare nel IV trimestre e nell’intero anno. Il mercato abitativo rappresenta gran parte del totale - 890.011 convenzioni...

