Mercato casa, oltre 890mila acquisti dal notaio nel 2024 (+1,8%)
La nota dell’Istat. Accelerazione nel quarto trimestre dell’anno (+3,1%). Mutui in aumento del 7,2% sul 2023. Nel Nordest mini-boom per le multiproprietà (+31,3%)
«Nell’intero anno 2024, il mercato immobiliare con 950.240 convenzioni notarili di compravendita registra un andamento in crescita rispetto all’anno precedente (+1,7% nel complesso; +1,8% il settore abitativo e +1,0% il comparto economico)». Lo certifica l’Istat nella nota pubblicata il 3 settembre con i dati sulle compravendite e sui mutui di fonte notarile relative al mercato immobiliare nel IV trimestre e nell’intero anno. Il mercato abitativo rappresenta gran parte del totale - 890.011 convenzioni...