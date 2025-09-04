Ingegneria, Xori Group si allea con Compagnia immobiliare italiana
Obiettivo: identificare cantieri ad alto potenziale valorizzandoli con un approccio integrato di progettazione, efficientamento, visione e vendita
Sono sempre più numerosi i gruppi dell’ingegneria che cercano di stringere alleanze con chi può offrire promettenti sinergie di mercato. È ora il caso di Xori Group, holding torinese attiva nei campi della transizione energetica, dell’architettura e dell’ingegneria negli ambiti civile, industriale e del terziario avanzato, ad annunciare una partnership con Compagnia Immobiliare Italiana, società specializzata nella vendita di immobili residenziali di nuova costruzione con sede a Milano e filiale ...