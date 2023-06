Anagrafe delle prestazioni, procedimento disciplinare, danno erariale per incarichi esterni e idoneità di Gianluca Bertagna









La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Un nuovo manuale per l'Anagrafe delle Prestazioni 2.0

Sul sito PerlaPA è stato pubblicato il comunicato del 31 maggio 2023 relativo alla nuova versione del manuale web service di Anagrafe delle Prestazioni 2.0. È stato implementato il metodo per reperire i codici univoci delle AOO (Aree Organizzative Omogenee) e delle UO (Unita organizzative) dall'Anagrafe Centralizzata del Dipartimento (AC). Per maggiori informazioni si può fare riferimento alle FAQ (https://www.perlapa.gov.it/faq.html) e per eventuali chiarimenti di tipo tecnico scrivere a perlapa@governo.it, riportando all'inizio dell'oggetto "ADP2.0 – WS".

Obbligo dell'amministrazione sull'audizione nel procedimento disciplinare

Riportiamo quanto indicato dall'Aran nella newsletter n. 10 del 25 maggio 2023 segnalando l'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 10 febbraio 2023 n. 4185: «La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito che rigettava la domanda di un lavoratore che aveva impugnato giudizialmente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, irrogatagli per aver somministrato ad un paziente un farmaco al posto di un altro ed aver alterato la relativa cartella clinica – ritiene corretto l'operato della PA datrice in ordine alla audizione dell'incolpato nella procedura disciplinare e in quella di accertamento dei fatti contestati e chiarisce che all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito. La violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa. La Cassazione afferma che il procedimento disciplinare del pubblico dipendente può essere sospeso solo nell'ipotesi in cui il lavoratore sia affetto da una patologia talmente grave da impedirgli di esercitare il diritto di difesa attraverso qualunque mezzo. È, pertanto, onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano».

Danno erariale per incarico a professionista esterno su verifiche contabili

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, con la sentenza n. 16/2023, depositata il 12 maggio 2023 ha affermato che conferire un incarico a professionista/consulente esterno per condurre verifiche di tipo contabile in ordine a contributi erogati dall'ente locale a un comitato, sia per la regolarità dell'amministrazione che per la gestione finanziaria dell'ente beneficiario, comporta un esborso economico inutile per l'amministrazione, poiché questa non ne ha conseguito altro risultato se non quello, che era esigibile dai propri uffici anno per anno, di prendere conoscenza della disciplina dei controlli intestati al comune nell'ambito dei rapporti di finanziamento del comitato e delle evidenti inadeguatezze delle scritture contabili dello stesso oltre a quello di acquisire consapevolezza del fatto che tali inadeguatezze non sono state tempestivamente rilevate dai propri competenti uffici. L'intero corrispettivo costituisce danno erariale per violazione della disciplina sul conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione imputabile al soggetto che, con determinazione, ha affidato l'incarico nonché ad altri che, anche con condotta omissiva, hanno concorso alla causazione, quali i componenti della Giunta comunale per aver "approvato" l'incarico e poi attribuito al dirigente/Segretario l'iter procedimentale successivo.

Nuova procedura per la verifica di inidoneità e inabilità di dipendenti pubblici

L'Inps ha ricordato che, dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale elencate nel messaggio 18 maggio 2023 n. 1834 dovranno essere presentate all'Inps esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio online, tra le quali rientrano anche quelli di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici. Al riguardo è consultabile il comunicato pubblicato