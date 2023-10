Anche l’accertamento esecutivo si rifà il look di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel









La bozza di decreto legislativo, attuativo della legge delega n. 111/2023 (articolo 13), prevede alcune novità per l’accertamento esecutivo.

Con la legge 160/2019, l’avviso di accertamento emesso dal 1° gennaio 2020, dalle province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali, deve contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento e l’indicazione che è titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. In sostanza, questi Enti possono procedere con la riscossione coattiva evitando il ricorso alla cartella esattoriale e/o alla ingiunzione fiscale.

La prima novità sta nel fatto che anche le regioni, dal 1 gennaio 2025, potranno ricorrere a questo strumento. Il testo ripropone quanto previsto dai commi 792 e seguenti della citata legge n. 160 con alcune differenze. Tra queste, si evidenzia che:

1) se son trascorsi tre anni (e non uno) dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, l’espropriazione forzata deve essere preceduto della notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del Dpr 600/1973;

2) per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto definitivo e prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, la regione e gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento. Il testo della legge n.160/2019 prevede invece che solo gli Enti (ad esempio, i Comuni) devono procedere con il sollecito e non gli affidatari.

Altre novità riguardano alcune modifiche al comma 792 lettere b)–c) e d), tendenti a ridurre i tempi per realizzare il credito da parte dell’ente impositore.

La modifica della lettera b) riduce la procedura delle esecuzioni. Attualmente, eccezion fatta per le azioni cautelari, conservative e a tutela del credito, per gli accertamenti definitivi, e per il recupero di somme derivanti dalla decadenza di una rateazione, l’esecuzione soffre un periodo di sospensione lungo. Ebbene, la bozza del decreto prevede che il termine di centottanta giorni dall’affidamento al soggetto preposto alla riscossione forza, si riduce a sessanta, mentre quello attuale di centoventi, previsto se la riscossione coattiva è effettuata dal soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento, si riduce a trenta giorni.

Anche la modifica alla lettera c) è prevista per rendere più celere il procedimento di riscossione coattiva: l’invio della raccomandata semplice o della email al contribuente con il quale si dà avviso che il soggetto mittente ha preso in carico le somme per la riscossione coattiva, sarà previsto solo se quest’ultimo è diverso da quello che ha emesso l’avviso di accertamento.

Infine, con la modifica della lettera d), l’ente impositore, in caso di fondato pericolo per la riscossione, potrà anticipare l’affidamento del carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, senza motivare e portare a conoscenza del contribuente dell’esistenza del pericolo fondato.

Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ulteriori modifiche sull’argomento.

(*) Docente Anutel

