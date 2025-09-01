Borghi in crescita grazie a cammini e progetti Pnrr

Lontana dagli itinerari maggiormente battuti ma non per questo meno affascinante: è l’Italia dei borghi e dei piccoli Comuni, ricca di storia e tradizioni tanto quanto la controparte delle città d’arte, ma troppo spesso ignorata dai più. Secondo alcuni dati – resi noti dal ministero del Turismo a novembre scorso sulla base di uno studio di Fondazione Tor Vergata –, queste «destinazioni secondarie» rappresenterebbero quasi il 70% dei Comuni italiani, per una popolazione complessiva di circa 10 milioni...

