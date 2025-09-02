Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di catasto e imposte

Catasto e imposte – Criterio valutazione immobili – Caratteristiche connotanti destinazione ordinaria – Idoneità a produrre ricchezza e potenzialità utilizzo – Irrilevanza uso contingente bene, qualità di soggetto pubblico o privato del proprietario e funzioni sociali svolte – Rilevanza potenziale fine di lucro per categoria D – Fabbricati incommerciabili e privi di finalità commerciale e produttiva riconducibili a categoria E

Con riferimento all’attribuzione delle categorie catastali D ed ...