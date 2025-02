Assistenti sociali, assegno unico, progressioni verticali, premi Inail e incentivi tecnici

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Contributo 2025 agli ambiti territoriali sociali per le assunzioni di assistenti sociali

Con la nota prot. n. 1233 del 31 gennaio 2025, ad oggetto “Istruzioni operative per l’accesso al contributo ai sensi dell’articolo 1, commi 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Annualità 2025” il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni operative e modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell’anno”.

Assegno unico e universale, come funzionano le domande per l’anno 2025

L’Inps ha emanato la circolare n. 33 del 4 febbraio 2025, ad oggetto “Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu). Presentazione delle domande per l’anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”.

Progressioni verticali e conferma della legittimità di una prova d’esame

Con la sentenza, n. 43 del 27 gennaio 2025 il Tar Sardegna ha confermato, ancora una volta, la legittimità della previsione di una prova (nella fattispecie, orale) nelle procedure per progressione tra le aree (cosiddetta “verticale”), ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001 e dell’articolo 15 del Ccnl comparto funzioni locali del 16 novembre 2022.

Il collegio ha osservato che la norma del Dlgs 165/2001, sopra richiamata, non specifica il modo con cui l’ente deve procedere all’accertamento dei presupposti ivi contemplati ed, in particolare, quello della competenza professionale; concetto, questo, che ben si presta a essere accertato, oltre che mediante esame dei titoli, attraverso vere e proprie prove concorsuali che, addirittura, appaiono opportune laddove il vincitore della selezione (ad esempio, accedendo alla ex categoria D) si troverà necessariamente ad assumere decisioni di una certa responsabilità (Tar Puglia-Bari, sentenza 30 aprile 2024, n. 538), tanto è vero che detta progressione determina, notoriamente, una vera e propria novazione del rapporto di lavoro.

Rateazione dei premi Inail e modifica del tasso di interesse

L’Inail ha emanato la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, corredata di due allegati, ad oggetto “Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili”.

Incentivi per le funzioni tecniche e personale delle società in house

Il servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto ha predisposto il parere n. 3174 del 30 gennaio 2025, con il quale ha ritenuto riconoscibili gli incentivi per le funzioni tecniche al personale di una società in house incaricato dal Comune, causa assenza di professionalità interne e con l’intento di evitare il ricorso a professionisti esterni.

Il Ministero, nel presupposto che la stazione appaltante è il comune, nella sua risposta positiva, ha evidenziato che la fattispecie prospettata è, infatti, diversa da quella esaminata nel parere Anac 36/2023 che faceva riferimento agli incentivi per il personale della stazione appaltante in caso di affidamento diretto “a monte” alla società in house (attività non incentivabile).