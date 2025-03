Assunzioni, incognita sui calcoli della nuova quota obbligatoria di mobilità

La mobilità in entrata per le pubbliche amministrazioni cambia faccia. Con il Dl 25/2025 l’istituto passa dall’essere una procedura pre-concorsuale a un vero e proprio obbligo di destinare quota parte delle assunzioni di ogni anno al trasferimento dei dipendenti di altri enti con priorità di ingresso a chi è già in posizione di comando o assegnazione temporanea.

L’articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto Pa afferma che «le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente ...