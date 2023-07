Attestazioni Oiv sugli obblighi di trasparenza e ruolo dei revisori di Paola Giordano (*) - Rubrica a cura di Ancrel









Con il comunicato del 17 luglio 2023, al fine di consentire a tutti i soggetti incaricati di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150, l'Anac ha differito al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni Oiv sugli obblighi di trasparenza inizialmente previsto ordinariamente per il 31 luglio. La delibera n. 203 del 17 maggio 2023 ha fornito le indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, adempimento quest'anno da effettuarsi con l'utilizzo di una applicazione web apposita resa disponibile sul sito dell'Anac.

Si ricorda che nell'area riservata del sito ancrel.it è fruibile la check list aggiornata di verifica da parte dei revisori degli enti locali dell'assolvimento da parte degli enti dei principali obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. Revisori che in altre amministrazioni pubbliche sono chiamati direttamente ad assolvere questo adempimento. È il caso degli ordini professionali in quanto privi di Oiv (faq. Anac 4.7) e quello delle istituzioni scolastiche per le quali il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fornito dei chiarimenti con nota n. 2017 del 10 luglio 2023 in merito all'attività di attestazione dei revisori, sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sui ruoli e sulle responsabilità affidati ai revisori e ai dirigenti scolastici.

A riguardo, è opportuno precisare che l'obbligo di attestazione ricade anche sull'organismo di revisione degli enti pubblici così come definiti dalla Determinazione Anac n. 1134/2017, esclusivamente in assenza di un MOG ex. 231 e quindi dell'organismo di vigilanza e in assenza della nomina di un soggetto che svolga funzioni di supporto all'Rpct eventualmente indicato nei rispettivi Piani Anticorruzione. Prima di effettuare l'attestazione risulta quindi opportuno che il Revisore effettui tale riscontro con il Rpct prima di procedere con la procedura di accreditamento sull'apposito portale Anac.

Il nuovo servizio messo a disposizione dall'autorità (https://attestazioni-oiv.anticorruzione.it) consente difatti l'acquisizione dei dati sulle attestazioni, previa registrazione online sul portale dell'Autorità richiedendo il profilo Oiv uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Nei casi in cui l'Ente risulta sprovvisto di Oiv è necessaria l'identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione, il Manuale utente fornisce una guida nelle varie fasi della procedura di registrazione.

L'utente Oiv potrà documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023 e convalidare le verifiche entro il 15 Settembre 2023 e con la convalida trasmetterle all'Autorità, estraendo tutti i documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società. L'Anac verificherà l'effettiva pubblicazione dell'attestazione (articolo 45, comma 1, del Dlgs 33/2013, come modificato dall'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 25 maggio 2016, n. 97), completa della scheda delle verifiche di rilevazione, anche nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 15 Settembre 2023. Anac può esercitare i suoi poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche o ordinando di procedere, entro un termine, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire anche un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli Oiv, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Per le Unioni di Comuni l'Oiv dovrà creare un profilo per ogni ente presso il quale svolge l'incarico e deve produrre attestazione. Nel caso di una comunità montana con diversi comuni e unico Oiv, la registrazione è unica. L'Oiv dovrà creare un profilo per ogni comune per procedere alle singole attestazioni.

Il Rpct, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione Oiv, avrà cura di assumere le misure di trasparenza utili a superare le criticità segnalate dagli Oiv entro il 30 novembre 2023 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli Oiv e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 30 giugno 2023 nella scheda di rilevazione carenze di pubblicazione nella colonna «completezza di contenuto», avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione, annotando, nell'applicativo web fornito dall'Autorità, gli esiti del monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando entro il 30 novembre 2023 i valori attribuiti nella colonna «completezza di contenuto». La scheda di monitoraggio – estraibile dal portale deve essere pubblicata entro il 10 dicembre 2023 nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'Oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

(*) Presidente Ancrel Campania

