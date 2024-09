Cam strade, Siteb: criticità applicative, l’entrata in vigore è troppo ravvicinata

L’Associazione che riunisce i produttori di bitume valuta il recente decreto sui Cam per la realizzazione delle strade uno «strumento fondamentale per una vera economia circolare delle strade», aggiungendo però, per bocca del presidente Alessandro Pesaresi, che «la complessità delle prescrizioni e l’imminente entrata in vigore potrebbero però generare inizialmente una distorta applicazione dei criteri da parte dei Comuni, Province e Regioni con meno risorse e prive di uffici tecnici strutturati»....

