Fondo politiche giovanili, pubblicato il nuovo avviso per i Comuni del percorso torcia olimpica
Le risorse messe a disposizione sono destinate all’acquisto di attrezzature sportive e all’erogazione di voucher per l’accesso allo sport di giovani in particolari condizioni di disagio socioeconomico e/o psico-fisico
Pubblicato il nuovo Avviso Anci sul Fondo politiche giovanili 2023, rivolto ai 60 Comuni del “Viaggio della Torcia olimpica”, per la presentazione di richieste di contributo per l’acquisto di attrezzature sportive ed erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati e/o in situazioni di fragilità socio-economica.
«Questo bando ha un valore importante per le nostre comunità perché riconosce il ruolo centrale dei giovani nella valorizzazione della legacy dei giochi olimpici invernali di Milano – ...