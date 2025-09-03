Casa nuova, così i benefici sui lavori successivi
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Un contribuente ha ultimato, nel 2025, i lavori per la costruzione di un nuovo immobile residenziale. Quando sarà possibile, per lui, iniziare un intervento di ristrutturazione per fruire delle relative detrazioni? In particolare, questo soggetto vorrebbe installare pannelli fotovoltaici con accumulo. C’è una tempistica da rispettare?
La risposta dell’esperto: Se l’immobile è ultimato, anche catastalmente, il soggetto in questione può effettuare subito gli interventi...