Salva casa recepito anche in Toscana: più spazio per le varianti ante 1977

Cambi di destinazione d’uso, stato legittimo, tolleranze. E, ancora, edilizia libera, parziali difformità e regolarizzazioni. Anche la Toscana entra nell’elenco (ormai lunghissimo) delle Regioni che si sono mosse per recepire i principi del Salva casa. È stata pubblicata sul Bollettino regionale, ed è già in vigore, la legge n. 51/2025 sulle semplificazioni in materia edilizia. La lista delle Regioni che hanno adattato il proprio sistema di regole alle novità in materia di sanatorie sale così a 17...

