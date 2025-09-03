Il bonus facciate non può estinguere i debiti iscritti a ruolo

Il bonus facciate e più in generale tutti i bonus casa non possono essere utilizzati per estinguere debiti iscritti a ruolo, sebbene non ricadano nei divieti di compensazione fissati dalla legge per i crediti erariali. L’interessante principio è contenuto nella sentenza n. 86/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di Ferrara. La vicenda parte da 137mila euro di crediti di imposta collegati a una ristrutturazione agevolata con il bonus facciate, maturati da una Srl per lavori eseguiti nel 2021...

