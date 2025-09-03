Edilizia residenziale pubblica: via alle istanze per i contributi
Si chiuderà il prossimo 29 settembre la deadline per l’invio delle domande allo sportello del Gse (il Gestore dei servizi energetici) che gestisce i fondi, a valere sul Pnrr, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali pubblici. La prima fase, che è partita lunedì, riguarda i cosiddetti progetti prioritari, vale a dire gli interventi sugli edifici non riqualificati con contributi pubblici negli ultimi cinque anni. Mentre, dal 6 ottobre al 30 aprile, partirà un secondo...