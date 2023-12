Case per affitti brevi, messa a norma antincendio in sei tappe

Estintori idonei, rivelatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. È quanto i locatori di abitazioni utilizzate per fini turistici o affitti brevi devono prepararsi ad installare per non incorrere in sanzioni e per ricevere il Codice identificativo nazionale (Cin), diventato obbligatorio. È l’effetto della legge di conversione del Dl Anticipi, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” del 16 dicembre. Il provvedimento va a delineare nuovi obblighi per gli affitti turistici, compresi quelli ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi