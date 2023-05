Certificazione Covid, perentorio entro il 31 maggio l'invio del modello per spese d'emergenza e caro energia 2022 di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sono tenute all'adempimento anche alcune Unioni di Comuni e Comunità montane









Ultimi tre giorni per l'invio della certificazione dei fondi per l'emergenza Covid e per il caro energia. Entro il 31 maggio tutti i Comuni, le Province e le Città metropolitane dovranno inviare, tramite il portale del "Pareggio di bilancio", il modello sottoscritto dal sindaco/presidente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione. Sono tenute all'invio anche alcune Unioni di Comuni e Comunità Montane riportate sul sito del Pareggio di bilancio, aggiornato il 16 maggio....