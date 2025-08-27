Comuni, la capacità assunzionale ceduta all’Unione deroga ai tetti di spesa
Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto
Se i Comuni cedono parte della propria capacità assunzionale, oggi determinata in forma di spazi assunzionali, all’Unione di cui fanno parte, la spesa relativa deroga al tetto generale secondo i commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006.
Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 143/2025/PAR, nella quale, nuovamente interpellati sul tema, i magistrati contabili tornano a sottolineare concetti che sono...