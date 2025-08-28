Scavalco condiviso, ok di Corte conti al rimborso spese di viaggio al dipendente in convenzione

È consentito rimborsare le spese di viaggio al dipendente in convenzione sia se lo spostamento avvenga dalla sede di un ente a quella dell’altro, sia se si muova dalla propria residenza per recarsi nella sede dell’ente utilizzatore. Lo afferma la sezione regionale di controllo dell’Abruzzo della Corte dei conti con la deliberazione n. 141/2025.

Il quesito

Un sindaco ha chiesto alla sezione se, al...