Comuni in crisi di liquidità preoccupati per i ritardati trasferimenti del Pnrr

Il 2024 rappresenta l’anno in cui gli enti locali beneficiari dei contributi previsti dal Pnrr dovranno iniziare a realizzare fisicamente la gran parte delle opere previste.

Un grido di allarme si sta alzando, però, da parte degli enti locali per le crisi di liquidità che si stanno generando a causa dei ritardi con cui avvengono i trasferimenti da parte dei diversi ministeri.

Come ormai è risaputo le rendicontazioni degli stati avanzamento dei lavori/servizi delle diverse linee di finanziamento del Pnrr devono essere fatte nell’apposita piattaforma realizzata cosi denominata «ReGiS – Il sistema gestionale unico del PNRR».

Le regole per i trasferimenti delle risorse finanziarie a favore dei soggetti attuatori (tra cui gli enti locali) sono state ben definite dalle diverse disposizioni normative (es. decreto 11 ottobre 2021- avente a oggetto «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»).

Inoltre con circolare n. 19 del 2023, il Mef ha comunque ribadito ed esplicato regole molto chiare sui tempi per le verifiche e le erogazioni intermedie. Le amministrazioni centrali titolari delle diverse misure dovrebbero provvedere entro 15 giorni dalla ricezione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, tramite Regis, alla loro validazione oppure sempre entro tale termine chiedere le integrazioni se necessarie ed entro i successivi 10 giorni provvedere al pagamento.

Fin qui tutto bene, ma nella realtà si stanno verificando casi in cui passano parecchi mesi prima che i soggetti attuatori ricevano i pagamenti (se li ricevono!).

I ritardi nelle erogazioni dei trasferimenti sono inconciliabili però con un altro obiettivo che come paese ci siamo assunti ossia il rispetto dei tempi per provvedere al pagamento delle fatture ricevute come Pubblica amministrazione.

Infatti uno degli impegni che il nostro Paese si è preso è quello di provvedere al pagamento delle fatture ricevute dai fornitori entro 30/60 giorni dal ricevimento. Tra le sanzioni che si devono affrontare in caso di ritardati pagamenti ci sono, come prevede il Dlgs 231/2002, gli interessi di mora ad un tasso che è pari a quello di riferimento che ammonta al 4,50 per cento (si veda il comunicato del Mef pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-1-2024) più otto punti percentuali e quindi si avrebbe un tasso di mora del 12,50%.

Le soluzioni che si possono adottare per evitare una sanzione così elevata sono:

- Anticipare con risorse proprie i pagamenti; ma gli enti locali, spesso non hanno tali disponibilità e se le hanno non coprono completamente i pagamenti da effettuare;

- Ricorrere a finanziamenti esterni.

Per quanto riguarda questa seconda soluzione la Cdp (la Cassa depositi e Prestiti) ha creato un apposito prodotto finanziario sia per gli enti locali che per gli enti non territoriali beneficiari di contributi rientranti negli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC. Il finanziamento è finalizzato a far fronte alle esigenze di liquidità in attesa dell’incasso dei fondi.

Il prodotto ha però dei costi ossia un tasso di interesse che varia tra il 4,9% ed il 5,74% dipende dalla soluzione scelta. Costi che ricadrebbero a carico della collettività anche se inferiori ai quelli da sopportare in caso di pagamenti in ritardo delle fatture ed in ogni caso non tutti i Comuni potrebbero farvi ricorso in quanto non hanno margini per contrarre nuovo indebitamento.

Ma come mai succedono questi ritardi?

Probabilmente a causa dell’incertezza normativa per le piccole e medie opere come denunciato in queste pagine i giorni scorsi, ma anche per ritardati pagamenti dovuti al mancato rispetto dei tempi per il controllo da parte dei funzionari addetti.

Come Paese Italia non possiamo permetterci di far fallire questa occasione di rilancio della nostra economia!

Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.

I soggetti attuatori devono realizzare gli interventi in modo corretto e produrre tutta la documentazione richiesta ma i “Ministeri” devono essere celeri a trasferire le risorse ai soggetti attuatori (enti locali).

Se questo processo non viene rispettato tutti ne pagheremo le conseguenze!

La speranza è che la situazione sia provvisoria e che per il prossimo futuro la situazione rientri.

(*) Vice Presidente ANUTEL

