Comuni, iniziamo a lavorare sui bilanci del 2030

È presto per parlare dei bilanci comunali del 2030? Le sfide che attendono le finanze nei prossimi anni sono pesanti. Ne ricordiamo tre:

1. Il welfare locale. I fabbisogni delle comunità locali non sono affatto in declino, emergono anzi nuove fasce di popolazione a rischio e conseguenti necessità che i Comuni devono affrontare: servizi di edilizia popolare, istruzione, supporto a infanzia, disabilità e anziani, cultura, sport di base. A queste esigenze risponderanno varie opere in via di ultimazione finanziate dal Pnrr ma, spesso, con costi di gestione aggiuntivi, oltre a quelli che saranno determinati della temuta ripresa dell’inflazione.

2. Il costo del personale. Appare evidente la necessità di significativi incrementi nei prossimi contratti di lavoro, nell’interesse dell’intero sistema delle autonomie locali. Negli ultimi mesi Ifel ha evidenziato la pesante inadeguatezza delle retribuzioni dei dipendenti; i presidenti di Anci e Upi lo hanno ben rappresentato al Governo pochi giorni fa e il ministro competente ha fornito incoraggianti aperture.

3. Gli investimenti. Il drastico taglio alle risorse posto in essere dalla legge di bilancio 2025 e l’imminente esaurimento dei fondi Pnrr-Pnc imporranno la ricerca di diverse modalità di finanziamento degli investimenti; la misura dell’accantonamento obbligatorio articolo 1, comma 789, della legge n. 207/2024 appare a questo scopo solo un blando palliativo.

Come assicurare allora le risorse necessarie? Razionalizzando quelle attuali, in primo luogo: ci aiuteranno sicuramente la digitalizzazione, probabilmente l’intelligenza artificiale, forse la contabilità accrual. Ma siamo già certi che questo non basterà, come nel tempo non saranno sufficienti gli attuali circa 64 miliardi circa di entrate correnti comunali (70, se includiamo il Fcde). I fari si sono finalmente accesi sull’esigenza di un sistema efficiente di accertamento e riscossione dei tributi locali: argomento trattato spesso su questa testata nelle ultime settimane.

Occorre però, a parere di chi scrive, guardare oltre per allargare la base imponibile della fiscalità comunale. Ci permettiamo così di fare un timido accenno alla sensibilissima questione dell’imposta immobiliare sulla prima casa che in Italia, una volta da destra nel 2008 ed una da sinistra nel 2013, abbiamo “abolito due volte” (…per citare, non a sproposito, la famosa battuta di Cetto La Qualunque). Fuori da qualunque considerazione elettorale è un fatto che oggi, salvo che per poche migliaia di unità di lusso, praticamente siamo l’unico paese in Europa in cui l’imposta non è dovuta. Negli altri paesi non mancano buoni esempi di equità con agevolazioni di vario tipo per i residenti, specie se famiglie numerose e/o a basso reddito. Di norma si pagano anche sulla prima casa la council tax inglese, la taxe foncière e la taxe d'habitation francesi, la Grundsteuer tedesca, l’IBI spagnola, l’imposta cantonale svizzera, l’ENFIA greca e così via e perfino la property tax statunitense.

Ricordiamo a questo proposito che buona parte del finanziamento degli enti locali nei paesi sviluppati è costituita dalla tassazione sul patrimonio immobiliare. Imposte e tasse sul patrimonio, nella media semplice dei paesi OCSE, sono attribuite agli enti locali per il 44,8%, mentre in Italia la percentuale è quasi esattamente la metà.

La necessità di uno spostamento di una quota di tassazione dai redditi ai patrimoni (con la riduzione delle imposte su salari e lavoro autonomo e l’aumento delle imposte di successione, sugli immobili e sulle ricchezze finanziarie) è oggi sostenuta non solo da forze vicine al mondo del lavoro ma anche da convinti sostenitori del libero mercato. L’Economist del 27 febbraio ha pubblicato uno studio sul tema (“Inheriting is becoming nearly as important as working. More wealth means more money for baby-boomers to pass on. That is dangerous for capitalism and society”) e la questione riguarda ancor più anche noi, se pensiamo che nel Regno Unito le imposte sul patrimonio costituivano il 3,9% del PIL 2021 contro il 2,5% dell’Italia.

Nella rivisitazione della fiscalità locale che in questi mesi è tornata di attualità si tratterà di affrontare in primo luogo la maggiore efficienza delle forme di gestione, accertamento e riscossione dei tributi di locali; ma crediamo che, in seguito, non debba costituire un tabù anche una riflessione sulla tassazione della prima casa come espressione dello stretto collegamento fra cittadino e istituzione locale, rilanciando così la funzione del gettito locale di sostegno ai servizi pubblici locali a cui si è accennato all’inizio di queste righe.

(*) Componente consiglio generale Anutel

