Concorsi, la Pa non ha l'obbligo di dare seguito alle istanze di autotutela di Pietro Alessio Palumbo

Link utili Tar Lazio, sentenza n. 4521/2023 Lazio

Su presunti errori avvenuti durante una procedura selettiva per l'assunzione di nuovi dipendenti









Non sussiste alcun obbligo per la Pa di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento di autotutela su presunti errori avvenuti durante una procedura selettiva per l'assunzione di nuovi dipendenti. Secondo il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 4521/2023) in tali circostanze non è coercibile l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto. Considerata la natura officiosa ed ampiamente discrezionale del potere di ...