Incarichi esterni, ipotesi di danno erariale senza adeguata ricognizione delle professionalità interne
Serve l’accertamento preventivo dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane dell’ente
L’affidamento di incarico di studio in una situazione in cui il mancato ricorso a risorse interne all’ente è causato semplicemente dall’approssimativa organizzazione, comporta che si configuri un’ipotesi di danno erariale, da sottoporre alla valutazione della competente Procura contabile territoriale. Così conclude la Sezione regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna nella deliberazione n. 89/2025.
I Magistrati contabili emiliani ricordano che per principio generale dell’ordinamento, le...