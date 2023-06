Concorsi Pa con selezioni unificate e digitalizzate di Gianni Trovati

Via libera al Dpr previsto dal Pnrr che riforma il Testo unico del 1994









Candidature da presentare solo attraverso il canale telematico del portale InPa, concorsi unici per i dirigenti e le figure professionali comuni a tutte le amministrazioni, con un censimento generale dei fabbisogni di personale a cui portanno aderire anche regioni ed enti locali a patto di rispettarne i risultati quando si tratta di effettuare le assunzioni, parità di genere e tutele specifiche per donne in gravidanza e persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento.

Dopo un fitto confronto...