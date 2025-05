I numeri degli enti locali in situazione di dissesto finanziario nelle regioni del Mezzogiorno sono sempre più alti sia in valore assoluto che in termini percentuali rispetto al resto dell’Italia.

Il tema del “dissesto finanziario”, come soluzione della crisi finanziaria degli enti locali, è stato oggetto di dibattito nel convegno che si è tenuto presso il Centro Direzionale – Sede Odcec di Napoli.

Un appuntamento promosso dalla Sezione Regionale Campania di Ancrel, in collaborazione con la Unagraco e la Commissione Eepp dell’Odcec di Napoli.

I temi affrontati sono stati il ruolo e compiti dell’organismo straordinario di liquidazione e dell’organo di revisione nella gestione del dissesto.

Si è voluto offrire l’occasione per un aggiornamento professionale sia per i commercialisti che per i revisori dei conti. Due figure che sono parte del processo di risoluzione della crisi finanziaria dell’ente sia in una prospettiva professionale sia nell’ambito della vigilanza e controllo.

La giornata è stata aperta dagli indirizzi di saluto della Presidente dell’Ancrel Campania, dott.ssa Paola Giordano che ha sottolineato il ruolo centrale dei cicli di formazione al fine di fornire all’organo di controllo strumenti concreti e spunti di riflessione condivisi utili all’espletamento dell’incarico di revisione. Per l’Unagraco, il dott. Giovanni Federico e la dott.ssa Margherita Romualdo hanno portato i saluti del Presidente nazionale sottolineando l’importanza di offrire momenti di incontro utili agli attori che svolgono sul campo le attività necessarie a prevenire le crisi finanziarie e alla loro gestione. Dopo i saluti istituzionali, il Consigliere delegato per gli Enti Pubblici del Odcec di Napoli, dott. Gianluca Battaglia ha introdotto i vari temi proposti dai relatori.

La giornata di approfondimento sul ruolo dell’Osl e del revisore dei conti nella gestione del dissesto finanziario degli enti locali è stato quindi un momento di valorizzazione delle competenze professionali utili, da un lato, a restituire a fine procedura un ente risanato e dall’altro ad ottenere questo risultato, nonché individuare quali strumenti utilizzare per svolgere la funzione durante il periodo di crisi.

Il dott. Pietro Paolo Mauro, Consigliere Delegato EE.PP. Odcec Napoli, Professore a contratto Economia Aziendale Unisa, ha offerto il proprio contributo sulla disamina degli indicatori di squilibrio strutturale nella crisi dell’ente locale. Le condizioni strutturalmente deficitarie consistono in situazione di grave squilibrio finanziario deducibili oggettivamente dalla rilevazione di una serie di grandezze e parametri obiettivi. Il riscontro di almeno la metà di tali parametri che presentano valori deficitari è indicatore di una condizione di preallarme, sottoponendo l’ente ad una serie di controlli volti a prevenire il verificarsi di una situazione di insolvenza definitiva, caratterizzata da un disavanzo non fronteggiabile con le risorse ordinarie.

Il dott. Giovanni Granata Presidente del Comitato tecnico Ancrel Campania ha evidenziato le competenze degli attori coinvolti nella procedura di dissesto finanziario e le conseguenze del dissesto finanziario, mettendo in risalto il ruolo del revisore dei conti quale soggetto professionalmente competente nella prevenzione delle crisi finanziarie e il proprio ruolo di collaborazione con il decisore politico nell’intento di offrire soluzioni tempestive utili al ripristino degli equilibri. La formazione continua è l’arma utile per svolgere il proprio ruolo in maniera competente e rendere il revisore uno strumento utile alla costruzione di un bilancio che sia davvero un bene pubblico.

Il dott. Renato Penza, membro del Comitato scientifico Ancrel Campania e Componente Osl del Comune di Bacoli ha illustrato concretamente qual è il compito dell’Organo straordinario di liquidazione in tema di rilevazione della massa attiva e passiva e di come avviene l’istruttoria dei debiti della massa passiva e della redazione degli atti e documenti della gestione commissariale relativi alla procedura di liquidazione condividendo l’esperienza pratica del commercialista, determinante nel processo di risanamento dell’ente e in particolar modo del processo di trasparenza dello stesso.

Il dott. Marco Galiarde, responsabile finanziario del Comune di San Marcellino e Componente Osl del Comune di Sant’Agata dei Goti ha trattato del Piano di estinzione dei debiti come atto finale dell’Osl e del ruolo dei soggetti coinvolti. È stata sottolineata la necessità di portare a conoscenza dei risultati della gestione dell’Osl all’ente in particolar modo quando bisogna gestire fatti inerenti all’esecuzione dei piani di estinzione non ancora esauriti del tutto e sulla determinazione della giacenza di cassa al passaggio della stessa tra l’Osl e l’ente.

A seguire l’intervento del sottoscritto, in qualità di membro del Comitato scientifico Ancrel Campania, nel quale ho puntualizzato il ruolo del revisore come sentinella degli equilibri di bilancio, posto che il dissesto non è un fulmine a ciel sereno ma la somma di tanti disequilibri non intercettati nei tempi e nei modi corretti; offrendo alcuni spunti normativi e pratici volti a evitare che l’ente, chiusa la procedura di dissesto, si ritrovi nelle medesime situazioni nel breve periodo.

In conclusione, la giornata di studio in linea con le attività formative messe in campo dall’Ancrel è stata un momento di confronto su proposte di intervento utili ad intercettare in tempo la crisi finanziaria in modo da poter intervenire più facilmente, considerato che più tardi emergono i fattori di squilibrio, più gravi sono le soluzioni da adottare per il risanamento. L’attualità del tema del dissesto finanziario negli enti locali necessita di una riforma del Testo Unico con la predisposizione di forme di accompagnamento per enti in difficoltà in particolar modo sulla formazione della struttura interna dell’ente e su un apporto fattivo agli enti.

(*) Ancrel Campania

*************************

*************************

***

***

***********

