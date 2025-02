Correttivo, saltano le modifiche attese dal Milleproroghe

Nessuna contro-riforma del Correttivo appalti. Uno dopo l’altro sono caduti tutti i tentativi di modificare le norme più discusse del Dlgs 209/2024 attraverso il decreto Milleproroghe che si appresta ad incassare il primo ok con la fiducia in Aula a Palazzo Madama, mentre la prossima settimana sarà alla Camera per la seconda e ultima lettura (il decreto deve essere convertito in legge entro il 25 febbraio).

Il primo a cadere è stato l’emendamento relativo all’equiparazione del regime della revisione...