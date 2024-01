Corte conti, sul Pnrr degli enti locali più spinta al controllo collaborativo

La riforma organica della Corte dei conti annunciata dal Governo la scorsa estate dopo lo scontro che aveva portato all’abolizione per decreto del controllo concomitante sul Pnrr stenta per ora a vedere la luce. Ma gli indirizzi nati dal confronto non facile nei tavoli tecnici fra l’Esecutivo e i magistrati contabili che avrebbero dovuto partorire le nuove regole si fanno già sentire sull’impostazione del lavoro della Corte. L’impronta è evidente per esempio nel nuovo programma delle attività 2024...

