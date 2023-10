Costruzioni, ingegneria e design: ricavi in crescita di oltre il 20% per i big delle Top 200 di Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

Il superbonus nel residenziale e il Pnrr nelle opere pubbliche spingono i ricavi delle maggiori società: il podio e i numeri delle tre classifiche

Dopo aver iniziato la ripresa post-pandemia nel 2021, le maggiori società di progettazione e imprese di costruzioni proseguono il trend positivo nell’ultimo esercizio incrementando le dimensioni e migliorando fortemente i dati di bilancio. Nello specifico le top 200 società di architettura (e design) italiane nel 2022 crescono su base annua del 26,2%, le top 200 dell’ingegneria del 20,7% e i top 200 costruttori del 21,1%. Exploit non dovuti a maggiori esportazioni ma a un mercato interno tonificato (fino a quando?) dagli incentivi fiscali nel caso dell’edilizia residenziale e dagli investimenti del Pnrr per quanto riguarda le opere pubbliche.

Questi dati emergono dalle analisi della società Guamari che ogni anno studia l’andamento dei tre settori dell’offerta per l’ambiente costruito (Aec in inglese «Architecture engineering and construction») partendo dai bilanci ufficiali delle maggiori società di progettazione e di costruzioni (sia generali che specialistiche). Numeri, commenti e approfondimenti saranno pubblicati nel Report 2023 on the Italian Architecture, Engineering and Construction Industry che sarà presentato a Milano martedì 12 dicembre presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in un incontro-dibattito sulle diverse strategie aziendali.

Top 200 Architettura (e Design)

Le prime 200 società di architettura, al cui vertice si trovano Lombardini22, Acpv Architects e Marco Casamonti & Partners, sommano nell’ultimo esercizio una cifra d’affari di 771,9 milioni, in crescita del 26,2% (limitando il confronto a 198 società per la presenza di due newco, Patricia Urquiola Design e Teco+partners, che sono al primo anno di attività) e per il 13,9% all’estero. Inoltre le realtà in classifica (in questo caso le 195 per le quali sono disponibili i dati del biennio) incrementano ampiamente tutti i numeri reddituali (l’ebitda del 46,9% e l’utile netto del 43,9%), migliorano la posizione finanziaria netta già attiva (28,3%) e arricchiscono il patrimonio netto del 26,2%.

Top 200 Ingegneria

L’insieme di queste società, capitanato da Italferr, Rina Consulting ed EniProgetti, dichiara un valore della produzione totale molto più rilevante: 3,6 miliardi (4,7 volte maggiore rispetto alle omologhe dell’architettura) in crescita del 20,7% (con confronto limitato a 199 società per la presenza di una novità societaria come EY Engineering and Technical Services) e con una quota export del 17,6%. Gli altri dati di bilancio (che riguardano 197 società, poiché altre due, GAD e LC&Partners per il 2022 hanno fornito solamente i fatturati) mostrano un miglioramento della redditività ancor più accentuato rispetto al mondo dell’architettura (e design): l’ebitda sale del 49,1% e l’utile netto del 64,3%. Quanto alla posizione finanziaria netta attiva essa si incrementa del 56,8%, ben più del patrimonio netto, che cresce solo del 19,3%.

Top 200 Costruzioni

Le maggiori imprese di costruzioni, il cui podio spetta a Webuild, Itinera e Pizzarotti tra le generali e a Sicim e Bonatti (pipeline) nonché Gcf – Generali Costruzioni Ferroviarie tra le specialistiche, arrivano a sommare 32,3 miliardi di cifra d’affari (più 21,1%) con una quota internazionale del 37,7%. I conti economici registrano ottimi numeri reddituali: l’ebitda delle 200 cresce del 39,4%, l’ebit del 90,9% e l’utile netto di quasi otto volte (!). Dal punto di vista finanziario/patrimoniale, l’indebitamento netto totale si riduce di un significativo 34,3% e risulta ben coperto dal capitale netto, incrementato del 9,8%