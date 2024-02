Covid, tutti i numeri definitivi della chiusura del Fondone e dei ristori di spesa per Comuni e Province

Comuni, Unioni, Comunità montante, Province e Città metropolitane dovranno restituire oltre 401 milioni fra Fondone e ristori specifici di spesa, ripartendo l’onere in quattro quote annuali costanti, applicate a partire dal 2024. Oltre agli enti in surplus (che non hanno utilizzato tutti i contributi incassati), ci sono quelli in deficit, che riceveranno dallo Stato, sempre in quattro anni, ogni 30 aprile, oltre 144 milioni di euro e quelli in pareggio. Ogni ente, per capire la propria “sorte”, deve...

