Cumulo giuridico anche sull’omesso versamento

Il cumulo giuridico si applica anche nel caso di omesso versamento ripetuto in più annualità. La Corte di cassazione sembra confermare il cambio di rotta in merito all’applicazione del cumulo giuridico, avviato già con la sentenza n. 11432/2022,

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 7710/2024, in materia di Imu, ha ritenuto che «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di prevista dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

In passato la Corte aveva negato invece l’applicazione del cumulo all’ipotesi di omesso versamento. L’ordinanza 5744/2021 ha precisato infatti che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal Dlgs 472/1997, articolo 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il Dlgs 471/1997, articolo 13, ha disposto un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Cassazione 27068/2017, 1540/2017 e 8148/2019)».

Tuttavia, si può osservare come le pronunce sopra richiamate si riferivano all’applicazione dell’istituto della progressione, disciplinato dal comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997, che si realizza quando il contribuente commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Nell’ordinanza n. 7710/2024, invece, si affronta l’applicazione dell’istituto della continuazione (articolo 12, comma 5 Dlgs 472/1997), ritenendolo estensibile anche all’ipotesi di omesso versamento. La Corte, pertanto, ritiene che competa al giudice rideterminare la sanzione unica, nel caso di più accertamenti riferiti ad annualità differenti, sulla base della sanzione più grave maggiorata dalla metà al triplo.

Conclusione della Corte che tuttavia non convince appieno, considerando la natura automatica della sanzione per omesso versamento, come aveva in passato già rilevato la medesima Corte di cassazione. La delicatezza della questione richiede a questo punto una pronuncia definitiva, magari delle Sezioni unite, della Corte.

(*) Vice presidente Anutel

----------------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

12/4/2024, Ancona: il PNRR: opportunità per i territori nel sistema pubblico multilivello (9,30-17,00)

18/4/2024, Bari: L’attività contrattuale senza rischi nel sistema del codice 36/2023 (9,00-14,00)

18/4/2024, Bolzano: le novità della delega fiscale: addizionale comunale irpef, autotutela e contenzioso tributario (9,00-16,30)

29/4/2024 Troia (Fg): rendicontazione, asseverazioni, salvaguardia degli equlibri, i necessari controlli propedeutici per il consolidato e la revisione delle partecipate (9,00-14,00)

29/4/2024, Cefalù (Pa): la fiscalità locale nel 2024. il decreto delegato di modifica dello statuto dei diritti del contribuente e altri interventi di rilievo (9,00-16,00)

6-7-8-9/5/2024 San Michele al Tagliamento (Ve): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

15/5/2024 Ostuni (Br): commercio su aree pubbliche, pubblici spettacoli, dehors: le ultime novità per i suap comunali (9,00-13,30)

22-23-24/5/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO: TRA APPROFONDIMENTI TEORICI E SOLUZIONI PRATICHE (9,00-16,30)

27-28-29/5/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

24-25-26/6/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

SUMMER SCHOOL – 10-12/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 24-26/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

11/4/2024: la nullita' e l'annullabilita' dei provvedimenti tributari, il contraddittorio endoprocedimentale, il divieto di ne bis in idem e il principio di proporzionalita' alla luce della riforma di cui al dlgs 219/2023 (10,00-12,00)

17-18/04/2024: corso di formazione per messi notificatori legge finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

7/5/2024: imu ed aree fabbricabili nozioni generali ed agevolazioni riservate al comparto agricolo (10,00-12,00)

10/5/2024: il procedimento cautelare e il nuovo giudizio d' appello davanti alle corti tributarie (10,00-12,00)

13-14/5/2024: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione gia’ in possesso di qualifica (9,30-11,30)

15/5/2024: imposta di soggiorno e le novita` dello statuto del contribuente (10,00-12,00)

28/5/2024: imu ed aree fabbricabili – applicazione dell’imposta alle categorie fittizie (10,00-12,00)

14/6/2024: le nuove modalita' di svolgimento delle udienze davanti alle corti tributarie e i provvedimenti giurisdizionali: decreto, ordinanza e sentenza (10,00-12,00)

19/6/2024: imposta di soggiorno e contributo di sbarco: l’ attivita’ dell’ ufficio tributi (10,00-12,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

11/4/2024: corso per operatori di prima nomina: il riaccertamento dei residui e il fondo pluriennale vincolato (15,30-17,30)

12/4/2024: il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita' nel rendiconto dell'esercizio 2023 (10,00-12,00)

15/4/2024: i rapporti del ragioniere con gli altri uffici comunali: come instaurare un colloquio collaborativo, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, superando le criticità e coordinando i tempi degli adempimenti (15,30-17,30)

19/4/2024: organismi partecipati nel rendiconto: asseverazione debiti/crediti degli organismi partecipati (10,00-12,00)

22/4/2024: la disciplina fiscale delle somme erogate dagli enti locali alle associazioni (10,00-12,00)

24/4/2024: i debiti fuori bilancio: dal riconoscimento alla contabilizzazione (9,30-11,30)

29/4/2024: la contabilizzazione e gestione delle entrate del codice della strada (10,00-12,00)

6/5/2024: amministrazione trasparente: quali documenti contabili vanno pubblicati, con quali modalita', tempi e procedure (10,00-12,00)

6/5/2024: agenti contabili e resa del conto (15,30-17,30)

9/5/2024: controllo contabile determinazioni dirigenziali (10,00-12,00)

10/5/2024: la dichiarazione irap 2024 degli enti locali (9,30-11,30)

31/5/2024: i vincoli di cassa alla luce della delibera corte dei conti autonomie n. 17/sezaut/2023 (10,00-12,00)

4/6/2024: equilibri ed assestamento di bilancio (10,00-12,00)

17/6/2024: il deposito dei conti giudiziali tramite il portale sireco (15,30-17,30)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

10/4/2024: gli incentivi per funzioni tecniche: differenze e novità tra codice del 2016 e nuovo codice dei contratti (10,00-12,00)

16/4/2024: le prime indicazioni pratico/operative per il rup dalla giurisprudenza, anac, mit e corte dei conti (15,30.-17,30)

22/4/2024-17/6/2024 (8 giornate): corso sul nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)

23/4/2024: il rup sotto il profilo pratico operativo dopo il nuovo codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023) dai poteri istruttori ai poteri decisori (15,30-17,30)

3/5/2024: gli incarichi di collaborazione tra d.lgs. 36/2023 e d.lgs. 165/2001 (10,00-12,00)

17/5/2024: la programmazione dei fabbisogni di personale alla luce del dm 25 luglio 2023 e la capacità assunzionale (10,00-12,00)

23/5/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 1° parte (10,00-12,00)

4/6/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 2^ parte (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 13 al 31 MAGGIO 2024.