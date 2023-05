Dalla Camera arriva il primo ok (con la fiducia) al decreto Ponte di M.Fr.

Il decreto legge - che ora passa al Senato - è stato approvato dell'Aula con 182 voti favorevoli, 93 contrari 93 e un astenuto









L'Aula della Camera ha approvato a larga maggioranza il cosiddetto decreto Ponte, cioè il Dl proposto dal governo per riattivare la procedura per la realizzazione del "collegamento stabile" tra Sicilia e Calabria e per la chiusura del contenzioso con il consorzio Eurolink che nel 2005 (governo Berlusconi) ha vinto la gara poi "caducata" per legge dal governo Monti nel 2012. L'approvazione del decreto legge è arrivata nel tardo pomeriggio del 16 maggio con 182 voti favorevoli, 93 contrari e un astenuto...