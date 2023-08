Decorrenza dei differenziali dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il contratto decentrato che li ha finanziati di Arturo Bianco

Permangono i due vincoli del finanziamento esclusivamente e permanentemente a carico della parte stabile del fondo e che i destinatari del beneficio siano una "quota limitata" di dipendenti









I differenziali stipendiali o progressioni economiche vanno disciplinati per le procedure nel contratto decentrato di parte normativa, quindi con valenza triennale, e in quello economico, quindi con valenza annuale, per decidere la misura per ognuna delle singole aree professionali di inquadramento, rimanendo preclusa la possibilità per la contrattazione decentrata di dare corso alla formazione di una unica graduatoria. Continuano a permanere i due vincoli del finanziamento esclusivamente e permanentemente...