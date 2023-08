Fondo per la contrattazione decentrata, fuori gli incentivi alle funzioni tecniche per attività svolte dallo scorso 1° luglio di Arturo Bianco

Costituzione con provvedimento del dirigente, preceduto da una deliberazione della giunta









Le amministrazioni devono costituire il fondo per la contrattazione decentrata con un provvedimento del dirigente, che va preceduto da una deliberazione della giunta per la parte variabile rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni. Gli aumenti della parte stabile hanno una natura obbligatoria; tra essi non è in alcun modo previsto lo 0,55% del monte salari 2018, anche se non utilizzato per il finanziamento delle progressioni verticali in deroga. Sulla costituzione del fondo la relazione ...