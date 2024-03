Discrimina i genitori dello stesso sesso la piattaforma Inps impostata solo per quelli di diverso genere

Il sistema informatico dell’Inps per la ricezione delle domande per l’accesso alle prestazioni volte a sostenere la cura dei figli è discriminatorio in quanto impostato con esclusivo riferimento a genitori di diverso genere, impedendo ai genitori omogenitoriali di esercitare il diritto di godere dei medesimi istituti e congedi previsti dal Dlgs 151/2001 di cui godono le coppie etero genitoriali.

È questa la conclusione cui giunge il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con ordinanza del 25 gennaio...