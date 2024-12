Dl Casa recepito (con legge) in Lombardia, norme in vigore dall’11 dicembre - Tutte le Regioni già pronte La Giunta Fontana si allinea alle norme su Scia, accertamento di conformità e permessi. Eliminato il divieto di modificare la destinazione entro dieci anni. Il nuovo Dpr 380 recepito in sette regioni finora