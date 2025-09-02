Gare, nell’appalto delegato decide il Rup dell’ente qualificato
Il Consiglio di Stato chiarisce il riparto delle competenze nel caso di richiesta di servizi di committenza
Il Tar Liguria sez. I, con la recente sentenza n. 944/2025 interviene sulla questione del riparto di competenze (tra Rup e responsabili di procedimento) nel caso di gara espletata da una stazione appaltante qualificata per una stazione appaltante non qualificata.
La vicenda
A margini di una articolata vicenda (un appalto integrato per progettazione ed esecuzione lavori) il ricorrente contesta...