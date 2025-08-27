Gare, per escludere l’operatore serve un «sillogismo giuridico complesso» da parte della Pa
Occorre un esame su due livelli per riscontrare il grave illecito professionle, dice il Tar Campania: valutando il comportamento pregresso e la sua relazione con il contratto oggetto dell’affidamento
La stazione appaltante è investita di un autonomo e distinto apprezzamento sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara ed è chiamata a svolgere un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli: da un lato, occorre che il comportamento pregresso dell’operatore economico assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l’amministrazione; dall’altro, che il fatto così qualificato sia messo in relazione...