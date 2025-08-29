Consorzi stabili, il cumulo alla rinfusa è un avvalimento «ex lege» in senso bidirezionale
Il Tar Umbria ha riconosciuto la possibilità, per poter partecipare a una procedura di gara (ante-correttivo), di ricorrere ai requisiti delle proprie consorziate
Con sentenza del Tar per l’Umbria, sez. I, n.667/2025 il giudice torna a barcamenarsi sulla disciplina del cumulo alla rinfusa, ante correttivo del d.lgs. n. 36/2023, riconoscendo la possibilità in capo ai consorzi stabili, per poter partecipare a una procedura di gara, di ricorrere ai requisiti delle proprie consorziate. La qualificazione dell’istituto del cumulo alla rinfusa quale avvalimento ex lege in senso biredizionale viene ribaltata con il d.lgs. n. 209/2024 che modifica l’art. 67 del d.lgs...