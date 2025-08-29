Appalti

Consorzi stabili, il cumulo alla rinfusa è un avvalimento «ex lege» in senso bidirezionale

Il Tar Umbria ha riconosciuto la possibilità, per poter partecipare a una procedura di gara (ante-correttivo), di ricorrere ai requisiti delle proprie consorziate

di Silvana Siddi

Con sentenza del Tar per l’Umbria, sez. I, n.667/2025 il giudice torna a barcamenarsi sulla disciplina del cumulo alla rinfusa, ante correttivo del d.lgs. n. 36/2023, riconoscendo la possibilità in capo ai consorzi stabili, per poter partecipare a una procedura di gara, di ricorrere ai requisiti delle proprie consorziate. La qualificazione dell’istituto del cumulo alla rinfusa quale avvalimento ex lege in senso biredizionale viene ribaltata con il d.lgs. n. 209/2024 che modifica l’art. 67 del d.lgs...

Correlati

Consorzi, bilancio consolidato, compensi controllate e rimborso spese: le massime della Corte dei conti

Gli ultimi contenuti di Appalti