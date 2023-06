Energia da fonti rinnovabili di Mattia Errico









Contrasto tra amministrazioni – Deferimento al Consiglio dei Ministri – Valutazione complessiva e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti

In caso di contrasto tra amministrazioni nell'ambito di un procedimento di VIA/VAS, l’ordinamento giuridico nazionale consente di attivare il rimedio generale previsto dall'art. 5, c. 2, lett. c-bis) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva...