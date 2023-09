Enti locali, si parte a settembre con il bilancio tecnico del 2024 di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel









I servizi finanziari degli enti locali sono già al lavoro per le previsioni finanziarie del 2024. La Commissione Arconet ha infatti approvato nei mesi corsi le modifiche ai principi contabili secondo il disposto dell'articolo 16, comma 9-ter, del Dl 115/2022, convertito dalla legge 142/2022, che ha inteso favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali nei termini di legge. Il Decreto Mef del 25 luglio 2023 ha così integrato il principio contabile 4/1 con i paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6, con una serie di prescrizioni che, fino a oggi, erano rimesse ai regolamenti di contabilità o alla prassi degli enti; modifiche già in vigore per la programmazione 2024-26. La più dettagliata disciplina delle fasi endoprocedimentali e della loro durata è, in qualche modo, analoga ad altre recenti riforme che riguardano l'efficienza della pubblica amministrazione, come ad esempio quella introdotta riguardo alle tempistiche dei concorsi pubblici (Dpr 82/2023, nella modifica dell'articolo 11 del Dpr 487/1994).

Nell'immediatezza, gli operatori degli enti hanno sollevato alcune critiche che riguardano essenzialmente il poco tempo disponibile per la prima applicazione, la necessità di chiarire alcuni passaggi del decreto e l'eccessivo dettaglio di alcune disposizioni. Tuttavia, ci sentiamo di affermare che l'integrazione del principio sulla programmazione ha una valenza positiva per l'ordinata ed efficace gestione finanziaria degli enti; i responsabili finanziari, malgrado un certo irrigidimento della procedura, fruiranno di maggiori strumenti per assicurare l'effettivo pareggio delle previsioni triennali e l'approvazione tempestiva dei documenti di bilancio.

Il "bilancio tecnico" rappresenta per il responsabile finanziario il nuovo input istruttorio che va inviato alle altre strutture dell'ente entro il 15 settembre 2023 per la formulazione delle rispettive proposte di previsioni di entrata e di spesa. Si tratta di un documento piuttosto ampio nei contenuti e sarà quindi necessario per i servizi finanziari evitare dispersioni, riportando l'attenzione dei destinatari interni sulle previsioni dei singoli capitoli. Gli enti di piccole dimensioni - che sono la stragrande maggioranza - partiranno 15 giorni dopo e con alcune semplificazioni procedurali. Si tratta degli enti dove ricorre anche solo una delle seguenti due condizioni: meno di 50 dipendenti in servizio; oppure, aventi articolazione organizzativa che non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate.

Tuttavia al ragioniere dell'ente locale non basterà estrarre meccanicamente il "bilancio tecnico" 2024-26 dalle previsioni vigenti del bilancio triennale 2023-25. Nella probabile prospettiva di una difficoltà a quadrare le previsioni, egli dovrà preventivamente segnalare all'Amministrazione una batteria - se possibile, più che sufficiente - di interventi che determinino maggiori entrate e/o minori spese utili a compensare gli squilibri. In mancanza, parziale o totale, di indirizzi politici precisi, il responsabile del servizio finanziario dovrà comunque redigere nei tempi previsti dal nuovo decreto un bilancio tecnico in equilibrio, ricorrendo prioritariamente «alla riduzione degli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente». Si ricorda che, per i Comuni, l'elenco di queste funzioni è tuttora quello fissato dall'artIcolo 14, comma 27, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Dm interviene anche a disciplinare alcuni aspetti della presentazione di emendamenti al bilancio ex articolo 174, comma 2, del Dlgs 267/2000, per evitare che influiscano sul prolungamento dei tempi. Si sottolinea che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, i consiglieri e l'organo esecutivo potranno presentare gli emendamenti entro i 3 giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio; e che le proposte dovranno ricevere in tempi ristretti il parere del dirigente competente, del responsabile finanziario e dell'organo di revisione.

E cosa succederà se, nonostante le nuove norme, l'ente non approverà il bilancio entro il 31 dicembre? Si applicherà, come in passato, l'articolo 141 del Tuel, fatte salve le "abituali" proroghe con Dm ex articolo 151, comma 1 del Tuel. Attenzione però: il nuovo paragrafo 9.3.6 del principio 4/1 precisa che l'eventuale differimento per Dm «è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali»; al contrario, gli enti non interessati alle motivazioni dei decreti ministeriali dovranno proseguire nel processo di bilancio «al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre». Di conseguenza, la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2024-26 oltre il 31 dicembre 2023 non potrà semplicemente limitarsi a riportare gli estremi dell'eventuale Dm di rinvio ma anche specificare come e perché l'ente è interessato dalle motivazioni riportate nel Dm di differimento. Per gli enti che decideranno di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio (e per fare ciò, non è prevista espressamente la necessità di una deliberazione) i termini "settembrini" relativi all'inoltro del "bilancio tecnico" restano in ogni caso immutati; sono invece ridefinite le fasi istruttorie intermedie: le proposte di modifica alle previsione da parte dei responsabili dei servizi andranno inviate 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio; la predisposizione dello schema di bilancio completo degli allegati da parte del responsabile finanziario, 60 giorni prima; la presentazione al consiglio del medesimo da parte dell'organo esecutivo, 45 giorni prima.

C'è da auspicare che i provvedimenti di finanza pubblica per il 2024 su cui il Governo è al lavoro tengano in dovuto conto le necessità degli enti locali, cosicché i bilanci nel frattempo predisposti non debbano essere rivisti per far fronte a problematiche non considerabili. In ogni caso, l'attesa della legge di bilancio non costituirà per gli enti locali un'esimente dall'approvazione dei bilanci degli entro il 31 dicembre; si dovrà semmai intervenire nelle prime settimane dell'esercizio con una variazione di bilancio da approntare ai sensi dell'articolo 175 del Tuel.

(*) Componente consiglio generale Anutel

