Fondo per le risorse decentrate, per i revisori controlli ad ampio raggio di Corrado Mancini

La verifica non deve fermarsi alla sottoscrizione del contratto ma deve esplicarsi anche durante la fase gestionale









Se il primo adempimento in ordine sequenziale da parte dei revisori, come previsto dall'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, è la certificazione della corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate, il secondo corrisponde con la certificazione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo (vedi anche Nt+ Enti locali & edilizia del 5 aprile).

Infatti, all'organo di revisione è riservato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli ...