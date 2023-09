Fusioni di Comuni, il Veneto abbassa l'asticella: referendum valido con quorum del 30% di M.Fr.









Sarà più facile per i comuni del Veneto realizzare le fusioni di comuni. Il progetto di legge approvato dal Consiglio lo scorso 29 agosto, introduce una significativa novità concepita per agevolare il processo di aggregazione. Si tratta dell'abbassamento dal 50% al 30% del quorum minimo richiesto per la validità del referendum consultivo tra la popolazione interessata, con un ulteriore abbassamento al 25% nel caso di almeno il 20% di cittadini residenti all'estero iscritti all'apposita anagrafe (...