Caos gare, i bandi spediti ma non usciti in Gazzetta entro il 2023 vanno ritirati e ripubblicati sulla banca dati Anac L’Autorità interviene ribadendo la «inidoneità» delle pubblicità nelle forme diverse da quelle in vigore dal 1° gennaio. In questi casi le Pa sono “invitate” a considerare il ritiro in autotutela dell’avviso