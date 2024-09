Gare, anche il Durc entra nel Fascicolo virtuale delle imprese

C’è voluto un po’ ma alla fine anche il Durc è entrato nel Fascicolo virtuale degli operatori economici (meglio conosciuto con l’acronimo «Fvoe 2.0»). La buona notizia per le imprese arriva dall’Autorità Anticorruzione, che ha lanciato a gennaio scorso la nuova versione del Fasccolo virtuale. Uno strumento potenziato rispetto al passato e che, in linea con l’entrata in vigore dell’obbligo di gestione digitale di tutto il ciclo degli appalti, avrebbe dovuto consentire da subito la verifica on line...

