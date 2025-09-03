Legittima la revoca della gara a fronte di offerte con ribassi eccessivi
Il Consiglio di Stato promuove l’operato della stazione appaltante: appalto antieconomico e inefficiente con importo a base d’asta troppo elevato rispetto alle condizioni di mercato
La stazione appaltante può legittimamente procedere alla revoca di una procedura di gara qualora all’esito della stessa siano pervenute offerte recanti ribassi molto elevati rispetto all’importo posto a base d’asta. La revoca può infatti trovare la sua corretta motivazione nella circostanza che le offerte pervenute hanno dimostrato come l’importo a base di gara originariamente determinato si è rivelato troppo elevato rispetto alle condizioni di mercato. Rientra quindi nelle valutazioni di opportunità...