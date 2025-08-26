Qualificazione stazioni appaltanti, in vigore dal 23 agosto le nuove regole Anac

Il 22 agosto 2025, il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, è entrato in vigore il Regolamento in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. n. 209/2024 (cd. correttivo), approvato dall’Anac con la delibera n.334 del 30 luglio 2025. Il testo, che completa l’assetto normativo delineato dal codice dei contratti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti...

