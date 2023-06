Gela, D'Agostino in testa nell'appalto da 304 milioni per Ss 626 e tangenziale di Mauro Salerno

L'impresa campana prima nella graduatoria della gara bandita dall'Anas









C'è l'impresa D'Agostino in testa alla gara da oltre 300 milioni per completare la statale 626 in Sicilia in aggiunta alla tangenziale di Gela. L'impresa è risultata prima nella graduatoria stilata dall'Anas per l'aggiudicazione della commessa che oltre ai lavori include la progettazione esecutiva e il monitoraggio ambientale, anche in corso d'opera.

L'intervento, gestito tramite un commissario straordinario, consiste nella realizzazione del collegamento tra la Ss 626 della Valle del Salso (lotti ...