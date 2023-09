Gli incentivi tecnici ancora nel fondo decentrato di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Link utili Nuovi incentivi per funzioni tecniche alla prova del fondo delle risorse decentrate

Per la Ragioneria generale la riforma del Codice non cambia la gestione









Gli incentivi per le funzioni tecniche del nuovo Codice dei contratti devono transitare sul fondo per le risorse decentrate, esattamente come quelli del vecchio Codice.

Queste le conclusioni cui giunge la Ragioneria generale dello Stato con il parere prot. 225928 del 12 settembre scorso inviato a un Comune.

Come si era evidenziato su Nt+ Enti locali & Edilizia dell’11 agosto, l’articolo 45 del nuovo decreto che si inserisce nell’ambito della complessiva revisione della disciplina dei contratti pubblici...